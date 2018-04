Rendimento Social de Inserção atribuído a mais 1.464 beneficiários em março

O número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) aumentou em março, abrangendo 223.151 pessoas, mais 1.464 do que em fevereiro, um aumento de 0,7%, segundo dados da Segurança Social divulgados nesta sexta-feira.

Em relação a março de 2017, este apoio alcançou mais 11.347 beneficiários, representando um aumento de 5,4%, referem a estatísticas do Instituto da Segurança Social publicadas no seu site.

O número de famílias beneficiárias desta prestação social também aumentou em março, situando-se em 101.553, mais 263 face a fevereiro, e mais 6.017 comparando com o mês homólogo de 2017.

A prestação média de RSI por beneficiário foi de 114,19 euros, mais 0,2% do que o valor revisto do mês anterior (113,99 euros) e mais 1,7% do que em março de 2017 (112,29 euros), e por família foi de 257,54 euros, adiantam os dados.

Analisando os beneficiários desta prestação social por idades, as estatísticas indicam que 32,2% tinham menos de 18 anos, 14,7% tinham idades entre os 18 e os 29 anos, 11,4% entre os 30 e os 39 anos, 15% entre os 40 e os 49 anos e 26,6% tinham 50 ou mais anos.

As estatísticas da Segurança Social mostram que a maior parte dos beneficiários do RSI reside nos distritos de Porto (64.964), Lisboa (39.424), Setúbal (20.073) e Açores (19.038).