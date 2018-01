Rendimento das famílias sobe na zona euro e UE no 3.º trimestre de 2017

O rendimento e o consumo das famílias aumentaram na zona euro e na União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 2017, quer face ao anterior, quer na comparação homóloga, segundo o Eurostat.

Na zona euro, entre julho e setembro de 2017, o rendimento dos agregados familiares por habitante aumentou 0,4%, depois de ter crescido 0,6% no trimestre anterior e 0,3% no homólogo.

Já o consumo das famílias por habitante subiu 0,4% no terceiro trimestre de 2017, após uma subida de 0,5% no anterior e de 0,4% entre julho e setembro de 2016.

Na UE, o rendimento das famílias por habitante aumentou 0,7%, uma taxa estável quer na variação em cadeia, quer em termos homólogos.

Nos 28 Estados-membros o consumo familiar por habitante progrediu 0,7% no terceiro trimestre de 2017, depois de ter aumentado 0,4% no anterior e 0,8% no homólogo.

O gabinete de estatísticas da UE não divulga dados por Estado-membro para este indicador.