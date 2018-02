Renault com lucro recorde de 5,2 mil ME em 2017

As vendas aumentaram 8,5% para quase 3,8 milhões de unidades, acrescentou o grupo, cujas receitas aumentaram 14,7% para 58.770 milhões de euros.

No ano passado, o resultado operacional do grupo foi de 3.806 milhões de euros (+15,9%).

O líder do grupo, o brasileiro Carlos Ghosn, comentou, citado em comunicado, que 2017 voltou a ser um ano recorde para o grupo.

“Os resultados comerciais e financeiros são o resultado da nossa estratégia implementada ao longo dos últimos anos e dos esforços de todos os funcionários do grupo”, garantiu o responsável, que na quinta-feira viu o Conselho de Administração da empresa propor a renovação do seu mandato por mais quatro anos.

Com 15% da empresa, o Estado francês aprovará apenas um novo mandatado se houver uma descida do salário anual em 30% e o reforço da aliança com a Nissan.

Para 2018, e face à antecipação de um crescimento de 2,5% no mercado mundial, de 1% na Europa, de 10% na Rússia, e mais de 5% no Brasil e na China e de 6% na Índia, a Renault espera aumentar o seu volume de negócios, manter uma margem operacional acima de 6% e gerar um fluxo de caixa operacional positivo.