Removido cachalote arrojado na Praia do Pópulo, em São Miguel

O Parque Natural de Ilha de São Miguel, em parceria com a Câmara Municipal de Ponta Delgada, já procedeu à remoção do cadáver de um cachalote fêmea que deu hoje à costa na Praia do Pópulo, e que foi transportado para local apropriado.



De acordo com nota do Gacs, o animal, com cerca de 10 metros de comprimento e peso superior a sete toneladas, encontrava-se em avançado estado de decomposição e não apresentava ferimentos exteriores que pudessem indicar a causa de morte. Nesse sentido, a Universidade dos Açores, irá realizar, esta quinta feira, uma necropsia a fim de averiguar se a causa de morte do cachalote terá sido a ingestão de plásticos.



A recolha sistematizada de dados científicos aquando dos arrojamentos de cetáceos é um contributo importante para o conhecimento dos fenómenos naturais do meio marinho, à escala regional e global, acrescenta a nota.