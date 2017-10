Relógios atrasam 60 minutos à 01h00 de domingo

O Observatório Astronómico de Lisboa informa que no arquipélago dos Açores (que tem menos uma hora do que o continente e a Madeira), os relógios atrasam 60 minutos quando for 1h00, passando a ser meia-noite.



Em Portugal continental e na Madeira, os ponteiros vão recuar uma hora às 2h00, passando a ser 01h00.

Ao atrasar os relógios uma hora, Portugal continental e a Madeira ficarão com a mesma hora TMG (Tempo Universal Coordenado), enquanto os Açores fica com menos uma.

A hora de inverno, que faz com que domingo seja o dia mais longo do ano, com 25 horas, vai manter-se até à madrugada de 25 de março de 2018, altura em que os relógios voltam a ser adiantados 60 minutos, entrando-se na hora de verão.

As mudanças de hora estão definidas por lei nacional e comunitária e acontecem no último domingo de outubro (hora de inverno) e no último domingo de março (hora de verão).