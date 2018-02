Relatório de consumos energéticos dos edifícios públicos açorianos pronto até junho

O Governo Regional asseverou esta quinta-feira que, até junho, estará pronto o relatório anual relativo aos "consumos energéticos dos edifícios públicos" da região no ano de 2017.

O prazo foi avançado pela secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, em audição tida esta tarde em Ponta Delgada na comissão de Economia na Assembleia Legislativa açoriana.

Depois, aos jornalistas, a governante sustentou que este relatório dirá respeito "não só" aos "consumos de energia elétrica, mas também ao consumo de energia tendo por base combustíveis, apesar de esta tipologia representar uma percentagem bastante mais baixa nesta matéria".

A vinda de Marta Guerreiro à comissão de Economia foi pedida pelo PSD, que procurou saber junto do executivo qual a estratégia e os prazos para tratar de questões de eficiência energética na região e nos organismos sob alçada pública.

A monitorização e a divulgação do desempenho energético serão realizadas, vincou a secretária com a tutela da Energia, através da plataforma informática "Barómetro de Eficiência Energética da Administração Pública", na sequência de um protocolo celebrado em dezembro com a ADENE – Agência para a Energia.

Marta Guerreiro sublinhou ainda a importância de um programa de eficiência energética na Administração Pública nos Açores, mas o PSD, pela deputada Catarina Furtado, acusa o executivo do PS de "correr atrás do prejuízo, numa clara falta de estratégia" neste setor.