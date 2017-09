Rei de Espanha preside a comemoração dos 100 anos de central hidroelétrica da EDP

Esta unidade esteve na origem do nascimento da empresa espanhola de produção de energia elétrica Hidrocantábrico, onde a EDP (Eletricidade de Portugal) entrou como acionista em 2001 e passou a controlar três anos depois.

A central elétrica de La Malva, que iniciou a sua atividade em setembro de 1917, fica situada no coração do Parque Natural de Somiedo, declarado em 2000 Reserva da Biosfera, sendo uma referência no desenvolvimento económico do Principado das Astúrias, uma das 17 comunidades autónomas espanholas.

A EDP é proprietária de várias centrais hidroelétricas em Espanha com uma potência instalada total de 433 MW, tendo 1500 colaboradores, cerca de 10.000 postos de trabalho diretos e indiretos e três milhões de clientes, segundo dados fornecidos pela empresa.

Na cerimónia de comemoração dos 100 anos da central vão estar presentes, entre outros, Álvaro Nadal, Ministro de Energia de Espanha, António Mexia, presidente executivo do Grupo EDP e Javier Fernández, presidente do Governo do Principado das Astúrias.