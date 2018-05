Regras de acesso à Montanha do Pico alteradas em junho

O acesso à Reserva Natural da Montanha do Pico, terá novas regras, a partir do mês de junho, que implicarão, por exemplo, um aumento de preços e a limitação da capacidade de visitantes diária.

"Esta portaria visa, a partir do início de junho, estabelecer limites diários de subidas e de pernoitas na cratera, rever o valor das taxas das subidas autónomas e do acesso ao Piquinho, bem como incentivar as pernoitas na cratera acompanhados por Guias da Montanha através da criação de uma taxa para a pernoita aplicável ao visitante autónomo", adiantou, hoje, o executivo açoriano, numa nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social.

A portaria da secretaria regional da Energia, Ambiente e Turismo, que foi hoje publicada em Jornal Oficial, prevê que o acesso à Montanha do Pico, ponto mais alto de Portugal, pelo trilho assinalado no terreno, tenha uma capacidade máxima de carga de 320 visitantes por dia.

Mantém-se a limitação já existente de 160 visitantes em simultâneo e de 30 em simultâneo no Piquinho.

O regulamento passa a prever também a capacidade de pernoita na cratera da montanha, que estará condicionada a 32 visitantes por dia e à realização de reserva prévia, devendo a escalada ser iniciada durante a tarde e terminada na manhã do dia seguinte.

A portaria introduz igualmente alterações nos preços cobrados aos visitantes, com vista a uma "maior moderação nos usos que podem ser mais impactantes", segundo a tutela.

Nesse sentido, o valor das subidas autónomas passa de 10 para 15 euros, mantendo-se nos 5 euros nas visitas acompanhadas pelas entidades que podem operar nesta Reserva Natural, sendo que a pernoita tem um custo adicional de 10 euros.

O acesso ao Piquinho mantém-se nos 2 euros, caso a visita seja acompanhada, mas aumenta para 5 euros em visitas autónomas.

A portaria isenta os residentes nos Açores do pagamento de taxas.

Por outro lado, os horários de funcionamento da Casa Montanha serão alargados no final do mês de outubro.

Até agora, o edifício estava aberto, ininterruptamente, das 08:00 de sexta-feira às 20:00 de domingo e nos restantes dias da semana das 08:00 às 20:00, no mês de maio e de 01 a 15 de outubro, sendo este horário alargado a todo o mês de outubro.

Os restantes horários não sofrerão alterações, mantendo-se a Casa Montanha aberta todo o dia entre 01 de junho e 30 de setembro e entre as 8:00 e as 18:00 de 01 de novembro a 30 de abril.

Segundo a secretaria regional da Energia, Ambiente e Turismo, a regulamentação destes aspetos "resulta da necessidade de melhor promover, gerir e valorizar os recursos e valores naturais e culturais desta área protegida, ordenando e regulamentando as intervenções suscetíveis de os degradar, e de garantir o acesso em segurança dos visitantes, tendo em consideração as naturais dificuldades no acesso e os riscos indissociáveis à prática de montanhismo numa área natural com as caraterísticas da Montanha do Pico, sujeita a frequentes mudanças meteorológicas e a largos períodos de visibilidade reduzida".