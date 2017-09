Registo de sismo na Coreia do Norte leva chineses a desconfiar de explosão

A agência meteorológica da Coreia do Sul registou um sismo de magnitude 3.0 na Coreia do Norte, mas avaliou este dado como um fenómeno natural, ao contrário de especialistas chineses que falam numa "explosão".





Um funcionário da agência sul-coreana, que não se quis identificar, explicou que hoje foi detetado um sismo na área em redor de Kilju, no nordeste da Coreia do Norte, garantindo que o abalo não foi provocado por uma explosão artificial.

Em contrapartida, o serviço sismo chinês CENC fala de um abalo com magnitude 3.4 provocado "possivelmente por uma explosão", ressalvando que o local do epicentro é praticamente do que foi sentido a 03 de setembro quando a Coreia do Norte realizou o seu sexto e mais poderoso teste nuclear.