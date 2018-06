Região vai ter Tribunal de Execução de Penas

As mais lidas

PSD critica taxa de execução orçamental do governo.

Destaque fotográfico para a inauguração do projeto Casa da Água, um antigo posto de leite que vai apoiar turistas e locais que visitam os trilhos no concelho da Lagoa.

Ministério da Justiça prepara diversas mudanças no mapa judiciário. Vai ser criado um Tribunal de Execução de Penas em Ponta Delgada e um tribunal de Família e Menores e do Trabalho na Praia da Vitória.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok