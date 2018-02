Região toma posse administrativa de parcela de terrenos para reforço de estrada regional

O Governo açoriano aprovou, em Conselho do Governo, a declaração de utilidade pública com caráter de urgência e autorização para a posse administrativa de uma parcela de terreno no âmbito da empreitada da estrada regional em São Roque do Pico.

Segundo o executivo açoriano, com a conclusão deste processo de expropriação, a Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas vai levar a cabo a obra de alargamento e reforço da plataforma da Estrada Regional n.º 1-2.ª, ao quilómetro 19,5, no Cais do Pico, troço que integra o anel rodoviário desta ilha dos Açores, num investimento público superior a 127 mil euros.

Este investimento, que urge realizar-se devido à indispensabilidade daquele troço, nomeadamente o seu significado para o trânsito automóvel pesado que circula no sentido Lajes/São Roque, com destino ao porto comercial da ilha, vai melhorar as condições de segurança na circulação rodoviária e pedonal através do alargamento da plataforma, bem como a construção de passeios e faixa de estacionamento, numa extensão de 105 metros.