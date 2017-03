Região representada no Salão Internacional do Setor Alimentar

Os Açores vão participar com um stand no Salão Internacional do Setor Alimentar e Bebidas (SISAB PORTUGAL 2017), que decorre de segunda a quarta-feira, em Lisboa, segundo o gabinete de imprensa do executivo regional.



Vão estar representadas 31 empresas da região de diversos setores, como laticínios, carne, conservas, peixe, chá, compotas e licores, entre outros. Ainda a nível nacional, está prevista a participação da região na feira Alimentária, enquanto no plano internacional prevê-se a participação das empresas açorianas em feiras como a Salón de Gourmets, em Madrid, a TottoFood, em Milão, a Portugal Expo, no Luxemburgo, e a SIAL, em Toronto.