Região regista diminuição da exportação e do consumo local de carne bovina

Também o abate de bovinos nos Açores registou uma quebra global de 5 por cento nos primeiros onze meses do ano, apesar do crescimento percentual que se constatou em quatro matadouros do arquipélago: o de São Jorge apresentou um aumento de 23,2 por cento, o das Flores de 22,7 por cento, o do Corvo de 16,7 por cento e o do Faial de 12,8 por cento.







Contudo, três desses mesmo matadouros viram os seus valores de exportação aumentados. De acordo com um nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), o matadouro da ilha das Flores já exportou mais 72 por cento de carne bovina do que no ano passado, o de São Jorge mais 43,2 por cento e o do Faial mais 14,2 por cento.