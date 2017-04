Região reforça apoio financeiro aos Centros de Ciência

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia anunciou um investimento de 558 mil euros para este ano nos seis Centros de Ciência dos Açores, frisando que corresponde a "um aumento de cerca de 9% relativamente à verba disponível no ano passado".



Citado em nota do executivo regional, Gui Menezes afirmou que o aumento de investimento, de cerca de 45 mil euros, pode representar “um contributo para o desenvolvimento de novas linhas de atuação” nos Centros de Ciência, designadamente das “práticas que remetem para a ciência cidadã e para as redes sociais colaborativas de ciência e de divulgação científica na Região”.

O Secretário Regional, que falava na abertura da reunião anual dos Centros de Ciência dos Açores, assegurou que “a valorização da educação para a ciência e o desenvolvimento do ensino experimental das ciências são prioridades“ do Governo dos Açores, destacando o “papel fundamental” destes espaços junto dos mais novos, “combatendo o desinteresse pela ciência, desenvolvendo ações que a divulguem no arquipélago, motivando, inclusive, os estudantes a enveredarem por áreas científicas e técnicas”.