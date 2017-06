Região quer ter 60% de energia renovável e endógena em 2020

Edição deste domingo do Açoriano Oriental noticia meta da Região para uma autonomia energética de 60 por cento em 2020



Destaque fotográfico é para discurso do Representante da República no Dia de Portugal, numa primeira página onde se noticia que o Governo chegou a acordo com os parceiros sociais sobre a criação do Conselho Económico e Social e que as despesas com doentes deslocados está a cair.

Uma reportagem sobre o síndrome de burnout merece também chamada na capa, onde o Desporto destaca as novidades da Pista Soluções M e o Pauleta Soccer Cup.