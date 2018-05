"Região quer alterar lei da gestão do mar" é a manchete desta terça-feira do Açoriano Oriental.



Governo vai apresentar proposta de alteração à lei nacional, na defesa do interesse dos Açores, anunciou Vasco Cordeiro no Dia da Região, acrescenta o jornal.



"Lucro do tráfico de droga confiscado pelo tribunal", "Filosofia para crianças atrai alunos estrangeiros", "Modelo de transporte aéreo entre ilhas tem de ser repensado" são outros títulos da primeira página.



No desporto, o destaque vai para "Carlos Gomes venceu a 'amarela' e Tiago Furna foi o melhor açoriano" e "Marítimo vence Regional de Andebol".