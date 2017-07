Região presente na 5.ª Expo Internacional de Turismo de Macau

Os Açores estão presentes na 5.ª Expo Internacional de Turismo de Macau - MITE, que decorre de sexta-feira a domingo.



“A realização deste seminário e bolsa de contactos assume especial importância devido ao facto de, em breve, ter início a ligação aérea entre o território chinês e Lisboa, revelando-se, por isso, um bom momento para aferir as expectativas do mercado emissor chinês relativamente ao destino Portugal”, adianta uma nota de imprensa do executivo açoriano.

A presença dos Açores neste evento enquadra-se na iniciativa do Turismo de Macau e da APAVT – Associação Portuguesa de Agentes de Viagens para promover o conhecimento mútuo entre os dois destinos turísticos.