Região passa a gerir casas deixadas pelos EUA nas Lajes

O presidente do executivo açoriano revelou, esta quinta-feira, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) que, na sequência de uma carta enviada ao Governo da República, passa a ser a Região a gerir diretamente as casas deixadas pelos EUA na Base das Lajes, na ilha Terceira.

“O Governo da República já respondeu à carta e à proposta que o Governo dos Açores lhe havia feito a propósito da cedência das habitações na ilha Terceira e é, com muito gosto e com muito orgulho, que vos transmito que a resposta foi positiva”, afirmou Vasco Cordeiro, citado por uma nota de imprensa do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS).



Na sua intervenção, informa a mesma nota, o governante garantiu que, fruto também desta resposta positiva à missiva do executivo açoriano, “temos hoje ainda mais e melhores condições para continuar esse trabalho de fortalecimento da economia da ilha Terceira e dos Açores, de criação de emprego na ilha Terceira e nos Açores”.