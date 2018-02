Região mede conhecimento de combate a roedores com questionário a 75 agricultores

Os agricultores açorianos começaram, esta quarta-feira, a receber um questionário que pretende aferir o respetivo grau de conhecimento quanto à legislação e métodos de controlo no combate a roedores, informa o Governo Regional.

Uma nota de imprensa do gabinete de imprensa da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas faz saber que o questionário, "com 10 perguntas curtas e muito diretas, está a ser enviado pelo correio diretamente para 75 agricultores com mais de 100 vacas leiteiras, abrangendo todos os concelhos da ilha de São Miguel".

Mais indica a mesma fonte que, depois de preenchido, os inquiridos "devem reenviar até 15 de março o documento para a Direção Regional da Agricultura, utilizando para o efeito o envelope disponibilizado".



"O universo de agricultores abrangidos teve em conta a grande probabilidade de terem instalações fixas nas suas explorações agrícolas e, consequentemente, alimentos armazenados e estarem, por isso, sujeitos, de acordo com a legislação em vigor, à obrigatoriedade de implementação de um plano de controlo de roedores", esclarece o gabinete de comunicação do executivo açoriano.