Região doa cerca de 800 plantas à Parques de Sintra

Os Açores vão doar perto de 800 plantas, de várias dimensões, à Parques de Sintra



"As plantas estão em exposição no ‘stand’ do Turismo dos Açores na Bolsa de Turismo de Lisboa até domingo e, no final da feira, serão entregues aos responsáveis pela requalificação dos jardins do palácio”, adianta uma nota de imprensa.

Segundo a mesma nota, “a doação de algumas espécies autóctones do arquipélago dos Açores à Parques de Sintra, para plantação no Jardim Botânico do Palácio Nacional de Queluz, bem como no Parque da Pena e no Parque de Monserrate, são uma forma de contribuir para a reabilitação e enriquecimento botânico” daquela zona.