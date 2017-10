Região diz que não deve nada à República

O Açoriano Oriental desta segunda-feira noticia que trabalho de apuramento de dívidas entre a República e a Região está no fim e permitiu concluir que saldo é favorável aos Açores

Neste jornal, pode ler uma história sobre uma aldeia irlandesa que está à procura de familiares de marinheiro açoriano que partiu de Ponta Delgada em 1914; e ficar a saber que há mais açorianos a querer deixar de fumar e a procurar consultas de cessação tabágica nos centros de saúde.

O Desporto destaca a liderança do União Sportiva e as derrotas do Santa Clara, Operário e Sporting Ideal.