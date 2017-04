Governo Regional dos Açores vai ceder um terreno com 9,2 hectares entre os concelhos da Lagoa e Ribeira Grande. Ministra da Justiça vai assinar protocolo no próximo mês em Ponta Delgada.



"Construção do primeiro hospital privado dos Açores começa este ano" é o destaque fotográfico da capa do Açoriano Oriental, que apresenta todos os detalhes deste investimento privado no concelho da Lagoa.

Autorizada utilização do heliporto do Hospital.

Santa Clara tenta voltar às vitórias frente ao Sporting B.