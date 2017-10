Reforço de 21,7 ME para o subsídio de mobilidade

Açoriano Oriental de hoje destaca que o Governo da República reserva na proposta do Orçamento do Estado para 2018 uma verba de 53,7 milhões de euros para reembolsos a viagens aéreas feitas por residentes nos Açores e na Madeira

Na edição que está hoje nas bancas, o leitor poderá ficar ainda a saber o que disseram os autarcas da Ribeira Grande e da Povoação nas cerimónias de tomada de posse dos órgãos autárquicos, bem como perceber melhor o que defende o antigo diretor regional da Saúde, Armando Almeida, para melhorar resposta da Região a situações de catástrofe que considera ser ainda limitada.

A Declaração em Defesa da Pesca de Atum de Salto e Vara assinada no Faial também é notícia nesta edição, onde o Desporto destaca as entrevistas a Clemente do Santa Clara e a Hugo Santos do Sporting Ideal.