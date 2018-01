"Refeições nas escolas quase 1 euro acima do continente" é a manchete de hoje do Açoriano Oriental.

Alunos do continente sem ação social escolar pagam 1,46 euros por refeição, enquanto os estudantes açorianos pagam 2,39 euros, mais 93 cêntimos, para comer no refeitório da sua escola.



O destaque fotográfico é dado ao presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, que afirma: “Não querem os Açores na I Liga de futebol”



"Pintor Tomaz Borba Vieira homenageado pelo Rotary de Ponta Delgada", "Segurança Social diz-se condicionada para lidar com pedintes", "PJ apreende droga no valor de 90 mil euros" e "TAP admite voar dos Açores para os Estados Unidos" são outros assuntos da edição desta quinta-feira.