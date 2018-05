"Reembolsos da ADSE por realizar desde janeiro" é a manchete do Açoriano Oriental deste domingo.

Desde janeiro, quando a ADSE se centralizou em Lisboa, que os funcionários públicos não são reembolsados, diz o matutino, revelando que a Vice-presidência diz que competência lhe foi retirada, pelo que não pode regularizar a situação.



O destaque fotográfico desta edição é para a festa do Santa Clara em Ponta Delgada.



"Homenagem ao primeiro comandante dos Bombeiros do Nordeste", "Empresários têm de apostar na exportação para EUA e Canadá" e "Vila Franca, Nordeste e Maia são as próximas apostas da Insco" são os outros destaques desta edição.