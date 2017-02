Rede de Judiarias de Portugal participa na Feira Internacional de Turismo em Israel

A Rede de Judiarias de Portugal, com sede em Belmonte, vai participar na Feira Internacional de Turismo do Mediterrâneo, em Telavive, Israel, numa ação que visa promover internacionalmente a oferta portuguesa ligada ao turismo judaico.



"É uma aposta que temos vindo a fazer pelo menos de dois em dois anos e que consideramos muito importante, dado o retorno conseguido quer a nível turístico quer nas oportunidades de negócio que alguns empresários identificam", referiu à agência Lusa o presidente da Rede de Judiarias de Portugal (RJP), António Dias Rocha.

A comitiva portuguesa estará em Israel de domingo a sexta-feira e contará com a participação de autarcas (Belmonte, Sabugal, Alenquer e Tomar), membros das comunidades judaicas em Portugal e empresários que aproveitarão para divulgar o património judaico português e reforçar a presença junto dos principais operadores internacionais de turismo cultural.

Lembrando que vários dos municípios que integram a RJP têm feito um enorme esforço no sentido de preservarem a cultura, os costumes e o património judaico, o também presidente da Câmara de Belmonte destacou a importância de dar a conhecer essa realidade aos israelitas, povo que tipicamente viaja muito e que pode contribuir para o aumento do número de visitantes nesses concelhos.

"Queremos divulgar e promover aquilo que faz parte de uma história comum e que, naturalmente, pode ser um grande motivo de interesse para todos os turistas, mas muito em particular para os israelitas", apontou.

António Dias Rocha destacou ainda as potencialidades da participação neste evento no que concerne à possibilidade de realização de negócios.

"Temos empresários que já nos acompanharam noutros anos e que agora voltam a querer estar presentes, exatamente porque conseguiram estabelecer contactos que se revelaram uma mais-valia nas suas atividades", apontou.

À margem da feira estão ainda agendadas reuniões com o embaixador de Portugal em Israel e com outros responsáveis locais, bem como a realização de algumas visitas a locais de grande relevo cultural e histórico que visam aprofundar o conhecimento sobre a cultura judaica, contribuindo para identificar as melhores formas de preservar a memória sefardita.