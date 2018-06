Recuperado semirreboque furtado em Ferreira do Zêzere com 25.000 litros de óleo

A GNR de Santarém recuperou, sábado, em Alpiarça, um semirreboque furtado no concelho de Ferreira do Zêzere, com 25.000 litros de óleo de girassol e deteve um homem no momento em que este vendia o produto do furto.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR afirma que militares do Destacamento de Trânsito localizaram o trator e a cisterna no interior de um armazém industrial no concelho de Alpiarça, detendo, em flagrante, o homem, de 46 anos, no momento em que procedia à venda do óleo.

A ação, que decorreu no âmbito de uma investigação, incluiu ainda uma busca ao armazém, onde foram apreendidas matrículas e documentos relativos a seis outros semirreboques furtados em vários locais do distrito de Santarém e diverso material relacionado com o desmantelamento de veículos, afirma a GNR.

Na operação estiveram ainda envolvidos militares do Destacamento Territorial de Santarém e do Destacamento de Intervenção, acrescenta a nota.