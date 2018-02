Recordista australiano do lançamento do dardo Jarrod Bannister morre na Holanda

O atleta olímpico e recordista australiano do lançamento do dardo Jarrod Bannister, de 33 anos, morreu na Holanda, onde morava e treinava, informou hoje a federação australiana de atletismo.

Ainda de acordo com a federação, não houve circunstâncias suspeitas em torno da morte de Jarrod Bannister, medalha de ouro dos Jogos da Commonwealth de 2010 e sexto na final dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

A sua melhor marca, de 89,02 metros, alcançado em Brisbane, em 2008, continua a ser o recorde australiano do lançamento do dardo.

A campeã mundial dos 100 metros barreiras e olímpica em Londres2012, a australiana Sally Pearson, publicou na sua conta Twitter um post em que lamenta “a perda de um atleta talentoso com muito ainda a dar e que deixará saudades”.

"[Jarrod Bannister] foi o melhor lançador de dardo que a Austrália já produziu, mas a sua morte é um aviso para todos nós de que não somos mais do que resultados numa página”, escreveu no Twitter a velocista australiana Melissa Breen.

A última grande competição em Jarrod Bannister participou foi a final do Mundial2011, na Coreia do Sul, tendo terminado em sétimo. Em 2013, o lançador foi punido com 20 meses de suspensão por escapar por três vezes ao controlo antidoping.