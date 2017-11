Recolha seletiva de resíduos na Horta aumentou 20 por cento

A Câmara Municipal da Horta registou um aumento de 20 por cento no que diz respeito à recolha seletiva de resíduos naquele concelho no primeiro semestre de 2017, quando comparado com o período homólogo do ano anterior e pretende não só proceder à recolha seletiva porta a porta em 2018, como avançar para uma nova campanha de sensibilização ambiental.





