Reciclagem aumentou 7,2% nos Açores no primeiro semestre

Segundo nota do executivo regional, Hernâni Jorge falava no final de uma reunião com os representantes dos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) das nove ilhas dos Açores, onde estiveram em análise os impactos do novo Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), em vigor desde o início do ano.



O governate destacou, “pela positiva, o facto de a Região, no primeiro semestre deste ano, ter valorizado mais 7,2% de embalagens urbanas, quando, a nível nacional, este valor está a cair 1,1%”, salientando ainda o trabalho desenvolvido pelos SGRU e por alguns sistemas de recolha da Região, que, num período bastante crítico, contraria uma tendência nacional negativa.



“Constatamos também que, ao nível da valorização de resíduos orgânicos por compostagem, nos primeiros seis meses deste ano, os sistemas da Região aumentaram 35%, relativamente aos números do ano passado, o que denota um esforço significativo na valorização dos resíduos urbanos”, acrescentou