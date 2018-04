Receita fiscal rende mais 27 ME à Região

As declarações do vice-presidente da empresa do grupo Icelandair, que é a única pré-qualificada para a apresentação de uma proposta de compra dos 49% do capital da Azores Airlines, é outro assunto de destaque na capa, onde se noticia o desmantelamento de um recinto desportivo nas Portas do Mar que tinha muita procura.

A proposta dos deputados do PSD/Açores de criação de um portal para divulgação das nomeações feitas pelo Governo Regional é outro dos temas que o leitor pode aprofundar nesta edição do Açoriano Oriental, onde o Deporto chama à capa a abertura de Paulo Meneses para ficar no Sporting Ideal.