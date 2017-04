Rebentamento de cano faz ceder passeio na Avenida Marginal de Ponta Delgada

O rebentamento de uma canalização de água provocou esta tarde a cedência de uma parte do passeio interior da Avenida Marginal de Ponta Delgada, obrigando a Polícia a estabelecer um perímetro de segurança na zona.



A situação ocorreu por volta das 13h30 no passeio em frente à Delegação do Turismo de São Miguel. A água jorrava com intensidade por um buraco que já tinha aberto no passeio e era visível a barriga que se formava por cima da canalização, o que obrigou a que se provocasse um abatimento controlado do passeio, abrindo um buraco na zona inundada.

Segundo apurou o Açoriano Oriental junto dos Bombeiros de Ponta Delgada, os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) já tomaram conta da ocorrência. A situação chamou a atenção de quem passava na Avenida Marginal, sendo que hoje a baixa de Ponta Delgada se encontra cheia de turistas, que estão passar o fim de semana de Páscoa na ilha de São Miguel.