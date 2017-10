Real Madrid soma primeiro triunfo em casa

Isco, aos 30 e 71 minutos, ‘materializou’ o triunfo dos ‘merengues’, assistido pelo internacional luso e Asensio, respetivamente.

Cristiano Ronaldo teve várias oportunidades para marcar, mas voltou a ficar em ‘branco’ e continua sem qualquer golo marcado na Liga espanhola, em três encontros, já que falhou as primeiras quatro jornadas devido a castigo.

Com o triunfo face ao Espanyol, os detentores do título espanhol e europeu subiram ao quinto lugar, com 14 pontos, aos mesmos sete do líder FC Barcelona, que somou o sétimo triunfo em sete jogos.

O argentino Lionel Messi, com um ‘bis’ e uma assistência, mostrou que também é capaz de ‘brilhar’ à ‘porta fechada’ e conduziu o FC Barcelona ao triunfo por 3-0 na receção ao Las Palmas, num Nou Camp desoladoramente vazio, por culpa de um dia conturbado na Catalunha, devido à realização de um referendo pela independência da região não validado por Madrid.

Messi fez o passe para o primeiro golo, aos 49 minutos, ao marcar, da direita, um canto direitinho para a cabeça de Sergio Busquets, e faturou aos 70 e 77 minutos, passando a somar 11 golos na Liga espanhola. André Gomes entrou aos 84 minutos e Nelson Semedo não saiu do banco.

Na tabela classificativa, o FC Barcelona conta 21 pontos, o mesmo registo perfeito de 2013/14, mais cinco do que o Sevilha, segundo colocado, que sábado bateu em casa o Málaga por 2-0.

Por seu lado, o Valência ascendeu hoje ao terceiro lugar, igualando o Atlético de Madrid, ao vencer em casa o Athletic de Bilbau por 3-2.

O italiano Simone Zaza, que apontou o seu sexto tento na competição, aos 27 minutos, Dani Parejo, aos 34, de penálti, e o ex-benfiquista Rodrigo, aos 66, apontaram os tentos do conjunto ‘ché’, enquanto Aritz Aduriz, autor de um ‘golão’, aos 59, e Raul Garcia, aos 76, faturaram para os bascos.

O conjunto de Marcelino Garcia Toral, que contou de início com Gonçalo Guedes – saiu aos 83 minutos, após ‘grande’ exibição -, passou a contar 15 pontos, os mesmos do Atlético de Madrid, quarto, que no sábado empatou a zero e Leganes.

Por seu lado, o Villarreal também subiu na tabela, para o nono lugar, ao receber e bater o Eibar por 3-0, graças a um ‘hat-trick’ do congolês Cedric Bakambu, aos 25, 52 e 76 minutos, o último de penálti, que foi o seu quinto tento na prova.

No outro encontro hoje realizado, o Betis empatou a quatro golos no reduto da Real Sociedad, num embate em que esteve a vencer por 1-0, 3-2 e 4-3. O 4-4 final foi apontado pelo anfitrião Diego Llorente, aos 86 minutos.