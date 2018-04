Real Madrid mais perto da final da 'Champions' ao vencer em Munique

O bicampeão em título Real Madrid deu esta quarta-feira um passo de ‘gigante’ rumo à final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do Bayern Munique, na primeira mão das meias-finais.

A formação bávara marcou primeiro, aos 28 minutos, por Joshua Kimmich, mas os ‘merengues’ deram a volta ao resultado, com um golo do brasileiro Marcelo, quase em cima do intervalo, aos 44, e outro do suplente Asensio, aos 57.

O internacional português Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos na formação ‘merengue’, mas, pela primeira vez na época e depois de 11 jogos consecutivos a faturar na prova, ficou em ‘branco’, passado ao ‘lado’ do jogo.

A segunda mão realiza-se na terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, onde, na época passada, o Bayern conseguiu forçar o prolongamento nas meias-finais, precisamente depois de perder em casa por idêntico resultado.

Na outra meia-final, os ingleses do Liverpool ganharam grande vantagem no confronto com os italianos da Roma, ao vencerem em Anfield Road, na terça-feira, por 5-2, com ‘bis’ de Salah e Firminino e um tento de Mané. A segunda mão joga-se quarta-feira.