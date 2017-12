Reabilitação urbana reforça tendência de crescimento com subida de 4,3% em novembro

Além do crescimento do nível de atividade, verificou-se “um forte aumento” na carteira de encomendas de reabilitação urbana, com uma subida de 40,7% em novembro, em termos homólogos.

Com base num inquérito aos empresários que operam no setor da construção, realizado pela AICCOPN, relativo ao mês de novembro, o aumento da carteira de encomendas “deverá permitir às empresas terminar o ano de 2017 com boas perspetivas no segmento da reabilitação”.

Em relação à produção contratada em meses, ou seja, o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, “fixou-se em 8,3 meses, o que traduz uma subida de 23% face ao observado no mesmo mês do ano anterior”, avançou a AICCOPN, em comunicado.

Fundada em 1892, a AICCOPN é uma associação de âmbito nacional que representa cerca de 8.000 empresas do setor da construção civil e obras públicas.