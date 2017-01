Reaberto à navegação porto do Corvo, nos Açores

O porto da Casa, na ilha do Corvo, Açores, encerrado a toda a navegação desde segunda-feira, foi hoje reaberto, anunciou a Autoridade Marítima.



Segundo o capitão do porto da Horta, Rafael da Silva, dada a “melhoria das condições meteorológicas, nomeadamente do estado do mar”, foi determinado o cancelamento da interdição da prática da navegação naquele porto da ilha do grupo ocidental.