Reaberto à navegação porto das Poças, na ilha das Flores

O porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, encerrado a toda a navegação na terça-feira, foi hoje reaberto, informou a Autoridade Marítima local.



Segundo o capitão do porto de Santa Cruz das Flores, Rafael da Silva, “dada a melhoria das condições do estado mar, foi levantada a proibição da prática do porto das Poças”.

A Autoridade Marítima mantém o encerramento do porto da ilha do Corvo, o que sucede desde segunda-feira.

O porto das Poças tinha sido encerrado devido “direção da ondulação conjugada com a sua altura”, como explicou na altura aquele responsável.