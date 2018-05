Rastreio do cancro de pele no Hospital de Ponta Delgada

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), através do Serviço de Dermatologia, leva a efeito, esta quarta-feira, entre as 8h30 e as 16h00, um rastreio do Cancro de Pele.

A iniciativa decorre a nível nacional, no âmbito do programa europeu do Euromelanoma 2018, e visa "despistar eventuais lesões suspeitas e identificar pessoas pertencentes a grupos de risco", pode ler-se numa nota de imprensa.



Os interessados deverão proceder à marcação prévia durante o dia de hoje, entre as 8h30 e as 15h00 através dos nºs 296 203 326 ou 296 203 328. Salientamos contudo, para o facto de que as inscrições são limitadas, pelo que, uma vez atingido o número não serão aceites mais marcações.