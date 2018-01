Ranchos de Natal em concerto na Câmara da Horta

Foram vários os Ranchos de Natal, da ilha do Faial, que protagonizaram um concerto no salão nobre da Câmara Municipal da Horta, neste arranque de ano novo.

Na ocasião, o presidente da autarquia felicitou os grupos musicais presentes e, citado por uma nota informativa municipal, destacou o respetivo empenho "em fazer com que as nossas tradições não morram”.



José Leonardo Silva fez ainda uma menção ao acidente que marcou a manhã do dia de Reis e quis também manifestar a sua solidariedade para "com todos os envolvidos” no incidente.

Segundo a mesma nota de imprensa, o edil destacou ainda a prontidão e eficácia com que os tripulantes e o mestre do navio Mestre Simão agiram por forma a que todas as pessoas fossem resgatadas em segurança e não se registassem vítimas.