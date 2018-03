Raly/Autoaçoreana Racing junta dois campeões nacionais de rali

Na véspera do arranque do Azores Airlines Rallye, foram muitos aqueles que não perderam a oportunidade de confraternizar com duas figuras do automobilismo português, pilotos que em todas as provas lutam pela vitória à geral.



Uma dezena de leitores do Açoriano Oriental foi ainda presenteada com brindes (bonés e t-shirts) da Raly/Autoaçoreana Racing.