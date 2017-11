Rajoy quer “participação massiva” nas eleições para “abrir nova etapa”

No habitual debate político com o Governo realizado no parlamento, Mariano Rajoy também referiu a existência de numerosos dados “preocupantes” na economia daquela comunidade autónoma.

A tentativa independentista na Catalunha levou a uma redução do crescimento maior do que no resto de Espanha, assim como a um aumento do desemprego, uma situação que é acompanhada pela transferência da sede social de mais de 2.000 empresas da região desde 01 de outubro último.

Nesse dia, o governo catalão organizou um referendo de autodeterminação considerado ilegal pelo Estado espanhol, tendo o parlamento da Catalunha aprovado a independência da região em 27 de outubro último.

O Governo de Mariano Rajoy, do Partido Popular (direita), apoiado pelo maior partido da oposição, os socialistas do PSOE, decidiu em seguida a dissolução do parlamento regional, a realização de eleições em 21 de dezembro próximo e a destituição de todo o governo catalão.