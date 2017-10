Rajadas de vento até 130 quilómetros/hora em Santa Maria devido ao furacão Ophelia

“O furacão Ophelia às 9:00 era um furacão de categoria 2, encontrava-se a cerca de 430 quilómetros ainda a sudoeste da ilha de Santa Maria, deslocava-se para nordeste e prevê-se que por volta das 18:00 se encontre a cerca de 180 quilómetros a sul da a ilha de Santa Maria”, disse o meteorologista Carlos Ramalho, da delegação regional dos Açores do IPMA.

Segundo Carlos Ramalho, o furacão “deverá permanecer à volta desta categoria durante o dia de hoje”, dado que “pouco irá diminuir a sua intensidade, apesar de se encaminhar para águas um pouco mais frias”.

“O que se prevê é que o vento sopre com mais intensidade, associado ao ciclone tropical [designação meteorológica que engloba tempestades tropicais e furacões de categorias 1 a 5], nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria”, grupo oriental do arquipélago, adiantou.

Carlos Ramalho acrescentou que o vento “poderá atingir rajadas entre 100 a 130 quilómetros por hora na ilha de Santa Maria e até 100 quilómetros por hora em São Miguel”.

A aproximação do furacão Ophelia e a passagem de uma superfície frontal fria levou o IPMA a emitir vário avisos meteorológicos para sete ilhas dos Açores.

Em São Miguel e Santa Maria o aviso vermelho para precipitação forte vigora entre as 18:00 e as 24:00 de hoje. Este é antecedido de um aviso laranja também para chuva a partir das 12:00 e por um amarelo até esta hora.

Nestas duas ilhas vigora também aviso laranja para vento (entre as 12:00 de hoje e as 06:00 de domingo) e amarelo para agitação marítima, no mesmo período, e, ainda, de trovoada ao longo da tarde e noite.

No grupo central, ilhas do Faial, Pico, Graciosa, Terceira e São Jorge, o aviso vermelho mantém-se entre as 12:00 e as 18:00 para chuva forte, mas antes está sob aviso laranja. Há ainda aviso amarelo para trovoada.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de quatro e representa uma situação meteorológica de risco extremo. O aviso laranja é o segundo da escala e indica situação meteorológica de risco moderado a elevado. O aviso amarelo é o terceiro da escala e revela uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.