Rainha Isabel II comemora o jubileu de safira no trono do Reino Unido

A rainha Isabel II bateu um novo recorde entre os monarcas de todo o mundo, ao celebrar hoje o seu jubileu de safira, que marca os seus 65 anos no trono do Reino Unido.



Isabel II subiu ao trono em 1952, aos 25 anos, depois da morte do seu pai, o rei George VI.

A rainha, que completou 90 anos em abril, é pouco inclinada a festejar este tipo de aniversário e deverá passar o dia na sua propriedade de Sandringham, no leste da Inglaterra.

No entanto, foi vista muito sorridente no domingo, quando populares lhe ofereceram flores à saída da igreja.

O aniversário deverá ser comemorado em todo o país, nomeadamente na Torre de Londres e no Green Park, em Londres, onde salvas de tiros serão disparadas em sua honra.

Várias moedas comemorativas e selos foram criados para esta ocasião.

Em setembro de 2015, a rainha bateu o recorde de longevidade no trono, anteriormente detido por uma das suas antepassadas, a rainha Vitória.

Atualmente, é a soberana com mais idade em exercício e a monarca viva com o mais longo reinado, depois da morte do rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, em outubro.