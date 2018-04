Rafael Carvalho lança novo disco para divulgar viola da terra

Com este registo duplo contendo várias dezenas de temas tradicionais de todas as ilhas açorianas, executados numa só viola, a solo, o açoriano Rafael Carvalho considera que pretende preencher uma “necessidade, uma vez que, nos últimos anos, tem sido desenvolvido um grande trabalho de valorização e divulgação” da viola da terra.

A viola da terra, também conhecida como viola de arame, ou viola de dois corações, é um instrumento de cordas típico dos Açores, estando a sua origem relacionada com a presença da viola portuguesa ou "guitarra", trazida do continente no início do povoamento das ilhas açorianas.

As gravações do disco, segundo uma nota de imprensa, terminam “nas próximas semanas”, estando a edição prevista para o início do verão, prevendo-se a sua apresentação ainda este ano em algumas ilhas dos Açores.

Rafael Carvalho pretende em 2019 organizar vários concertos para “dar a conhecer os temas musicais e a riqueza de todas as ilhas do arquipélago”.

O guitarrista refere que os registos discográficos “têm servido como um cartão de visita às pessoas que querem conhecer a nossa viola, a sua sonoridade e as suas potencialidades técnicas”, sendo necessário, neste momento, “dar a conhecer" o "repertório tradicional” dos Açores.

“Há uma procura no mercado regional e não só de um CD desta natureza, sem arranjos, sem mais instrumentos, só com uma viola a interpretar as melodias”, declarou o artista.

Rafael Carvalho colaborou, entre outras iniciativas, na série documental da RTP “Açores 9 Ilhas na Europa”, um projeto de Herberto Gomes, com imagem e edição de César Macedo, com a gravação de um tema de cada ilha dos Açores, para ser passado nos respetivos programas.

O artista interpretou temas das ilhas açorianas no programa “Viola de Dois Corações”, realizado por Zeca Medeiros, Tiago Rosas e Francisco Rosas, a par da participação em recolhas de realizadores como Tiago Pereira, para o projeto “A música portuguesa a gostar dela própria”.