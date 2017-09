Rafael Carvalho apresenta novo disco nas Portas do Mar

Este CD é o terceiro trabalho de Viola da Terra do músico, professor e compositor e inclui 10 temas instrumentais, sendo sete seus originais. Este trabalho conta ainda com o tema “El Açor”, de Sérgio Ávila, gravado originalmente pelos Tunídeos, tuna da Universidade dos Açores.

Segundo refere uma nota de imprensa, “Relheiras” conta com músicos que já tinham colaborado com Rafael Carvalho em trabalhos anteriores, como César Carvalho no violão e Carolina Constância, no violino. Jorge Valério e Sílvia Oliveira são as novidades neste álbum, incluindo os sons de hang drum e de flauta, respetivamente.

Neste concerto, em Ponta Delgada, Rafael Carvalho far-se-á acompanhar por César Carvalho, sendo apresentados temas dos três álbuns já editados. Recorde-se que este álbum foi apresentado no dia 21 de julho na Ribeira Quente, terra natal do músico e a 16 de setembro será novamente apresentado na Ilha do Pico, no auditório da Madalena, por ocasião do Festival CORDAS, Festival Internacional de Música.

O CD chama-se “Relheiras”, porque “as relheiras são sulcos na paisagem lávica, deixados pela passagem dos carros de bois” e foi “inspirado nesta paisagem e na forma como marcamos e/ou ficamos marcados pela nossas vivências” que o autor intitulou este trabalho. O percurso de Rafael Carvalho, ao longo dos últimos seis anos, passou pela edição de três trabalhos discográficos, com vários temas tradicionais e 16 temas originais em Viola da Terra e ainda pela edição de três livros.