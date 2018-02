Rádios dos barcos açorianos recebem mensagens pedagógicas

Várias mensagens vão ser transmitidas durante as próximas duas semanas via rádio VHF para embarcações que estejam no mar dos Açores, numa ação pedagógica sobre segurança a bordo, anunciou o Governo açoriano.

A iniciativa foi lançada esta segunda-feira pela Direção Regional das Pescas, em parceria com a Estação Costeira.

Segundo o diretor regional das Pescas, Luís Rodrigues, citado numa nota do executivo açoriano, a iniciativa surge pela "necessidade de transmitir e fornecer informações atualizadas na área dos primeiros socorros e incêndios”, salientando “a importância das ações que promovem a segurança no mar e, consequentemente, uma pesca segura”.

As mensagens, que serão emitidas várias vezes por dia durante as próximas duas semanas, pretendem “familiarizar os profissionais para as normas de segurança e para os procedimentos-chave no sentido de evitar acidentes”, referiu, apontando, como exemplo, “o cuidado a ter com equipamentos de proteção individual e de salvação e socorro”.