Rádio Clube de Angra abre conta solidária a favor das vítimas dos incêndios

A Direção do Rádio Clube de Angra abriu uma conta solidária, na Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo, para angariar fundos para as vítimas dos incêndios.



"Todos os que se queiram associar a esta nobre causa de solidariedade a favor de uma população que, nalguns casos, perdeu todos os bens de uma vida e até familiares e amigos, poderá fazer o seu donativo na seguinte conta RCA Solidária -- CEMAH -- IBAN: PT50 0059 0001 2197 9700 0636 9", refere o presidente do Rádio Clube de Angra, Pedro Ferreira, citado numa nota de imprensa. Segundo a mesma nota, "todos os fundos que forem depositados nesta Conta Solidária reverterão para a Junta de Freguesia de Pedrógão Grande".