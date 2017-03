Quinta Minuvida promove "turismo de imersão" em São Miguel (vídeo)

A Quinta Minuvida tem como base três linhas de orientação: o yoga, a promoção de trilhos pela ilha e a gastronomia, o que tem atraído incontáveis turistas não só da Europa, mas sobretudo do norte da América.



Mais do que monumentos de referência ou paisagens arrebatadoras, aquilo que os "viajantes" procuram hoje são experiências, e nos Açores tem-se vindo a desenvolver, por parte de algumas entidades, uma panóplia de iniciativas que promovem esse tipo de turismo. "Estamos a falar de um turismo mais intimista, em que as pessoas vêm pelas experiências e não por aquilo que muitas vezes se tenta vender, que é o sol e as paisagens. (…) O que interessa nesta equação é o contacto com as pessoas. Estamos a vender uma coisa que é autentica. (…) Oferecemos turismo de imersão", como refere João Ferreira.

Reportagem publicada na edição de segunda-feira, dia 6 de março, do Açoriano Oriental.