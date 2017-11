O selecionador português de futebol, Fernando Santos, considerou hoje que Portugal vai respeitar a Arábia Saudita, mas que o jogo particular de sexta-feira, no Estádio do Fontelo, em Viseu, "é para ganhar".

"Queremos sempre vencer, qualquer que seja o adversário", disse Fernando Santos, na antevisão do penúltimo particular do ano de 2017, frente à Arábia Saudita, que, como Portugal, está qualificada para o Mundial de 2018.

O técnico luso considera que a Arábia Saudita é uma equipa “forte” e que “com jogadores rápidos e muito técnicos”, aos quais “não se pode dar espaço para saírem a jogar porque o fazem com qualidade".

"Para nós, não há jogos mais ou menos importantes, não há equipas médias ou melhores, temos respeito por todos os adversários", referiu.

Apesar do caráter solidário que envolve este jogo, com a receitas a reverteram para as vítimas dos incêndios de outubro, o técnico assume essa responsabilidade acrescida, mas garante que "procurar vencer" é o seu lema.

"É isso que nos norteia sempre em todos os jogos, pois atrás de nós está um país, uma bandeira", acrescentou.

Quanto à ausência do ‘capitão’ Cristiano Ronaldo, na convocatória para os jogos com Arábia Saudita e Estados Unidos (terça-feira, em Leiria), o selecionador afirmou haver "uma questão desportiva que não fazia sentido alterar”.

“O Cristiano nunca esteve nos planos para ser convocado”, garantiu Fernando Santos.

Na conferência de imprensa, esteve também o médio Danilo, jogador do FC Porto, que garantiu que a equipa espera “um jogo difícil”, mas que os jogadores vão “fazer tudo para vencer".