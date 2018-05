Queijadas de conteira dão vitória no IdeiAçores aos alunos da Povoação

O Centro Pedagógico da Escola Básica e Secundária (EBS) da Povoação venceu, ao nível do 3º ciclo, o 8º concurso IdeiAçores, destacando-se nesta iniciativa com um projeto de confeção de queijadas a partir de uma planta invasora, a conteira.

O IdeiAçores insere-se no âmbito do projeto “Educação Empreendedora: o Caminho do Sucesso!”, promovido pelo Governo Regional, através da Direção da Juventude, em parceria com a Direção da Educação.

O projeto que arrecadou o primeiro prémio chama-se “Conteirices dos Açores”, tendo sido desenvolvido ao longo de seis meses pelas turmas Profij Operador Agrícola e Curso Vocacional 3, sob a orientação dos professores Andrea Pereira, Telma Bernardes, Patrícia Silva, José Miguel Pereira, Tiago Pinto e Silvino Torres.

O projeto em causa foi - ao pormenor - pensado e aperfeiçoado para ser apresentado a concurso. Como realça Telma Bernardes, responsável pelo projeto - citada em nota de imprensa -, “além das queijadas, os alunos, nas disciplinas da especialidade, desenvolveram o logótipo e criaram a própria embalagem. É um orgulho muito grande para o nosso Centro Pedagógico. Os meus colegas tinham mais esperanças em relação à classificação, por isso foi uma surpresa muito boa para mim, confesso”.

No concurso IdeiAçores, o mérito do “Conteirices dos Açores” não se concentrou apenas nas queijadas de conteira. Os alunos e professores também fizeram outras experiências que acabaram por ser bem sucedidas, como é o caso do licor, os cristais e as barrinhas de conteira, produtos esses que foram degustados e mereceram a aprovação da comunidade escolar e sociedade local.

Depois do prémio conquistado, o objetivo passa agora pela aposta na comercialização. Neste caso, como diz o professor José Miguel Pereira, através de uma parceria de fabrico industrial com uma unidade local ou regional “com experiência para colocar o produto ou os produtos no mercado de venda”.



De acordo com a mesma fonte, a jovem empreendedora das Furnas, Paula Rego, arrecadou igualmente o primeiro lugar neste concurso, desta feita ao nível do ensino secundário, com os “Bombons do Vale”.

O 8º Concurso Regional IdeiAçores envolveu, neste ano letivo, 45 escolas de seis ilhas e um total de cerca de 3 mil alunos e 100 professores.